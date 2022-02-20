شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تصريح غير متوقع من وزير دفاع أوكرانيا عن الغزو الروسي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

استبعد وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، أن تشن روسيا هجومًا عسكريًا على بلاده خلال اليومين المقبلين.

وقال في حديثه على قناة “1 + 1” التلفزيونية الأوكرانية، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت أوكرانيا في ذروة أزمة متفاقمة حقيقية في الوقت الحالي، وما إذا كان الهجوم يمكن أن يحدث الليلة أو غدًا، قال ريزنيكوف: “أود أن أفرق بين المصطلحات الهجومية والتفاقم، لأن التفاقم قد يزداد.

وتابع- حسب سي إن إن- : وبالرغم من أن بالأمس كان هناك 130 قذيفة واليوم كان هناك 64، فإن العدد انخفض اليوم. لكن دعونا نرى ما سيحدث في الثاني والعشرين، لأنهم يخططون لحدث شعوذة وربما يتخذون بعض القرارات الحمقاء المثيرة للاهتمام”.

وأضاف ريزنيكوف أن القوات المسلحة الأوكرانية مستعدة لمقاومة الغزو المحتمل، متابعًا: “على أي حال، أعتقد أن هذه القرارات ستؤدي إلى رفض الاتحاد الروسي لاتفاقيات مينسك، لذلك سنراقب ذلك.

وواصل في حديثه: “سأكرر مرة أخرى أنه في الوقت الحالي لا توجد مجموعة هجوم روسية في أي مكان يحيط بأوكرانيا في الوقت الحالي. لذلك ليس من المناسب القول ما إذا كان سيكون هناك هجوم غدا أو بعد غد”.

وعلى الرغم من ذلك استدرك بالقول: “ولكن هذا لا يعني أيضًا أن المخاطر منخفضة أو لا يوجد تهديد. أود أن أذكر الجميع بما في ذلك شركاؤنا بأن التهديد كان موجودًا دائمًا منذ عام 2013، عندما احتلوا في عام 2014 شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول وجزئيًا مناطق لوهانسك ودونيتسك”.