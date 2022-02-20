شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. السفارة الأمريكية في موسكو تنصح رعاياها بمغادرة روسيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت السفارة الأمريكية في روسيا، مساء اليوم الأحد، تحذيرًا لرعاياها في موسكو ونصحتهم بالمغادرة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إغلاق جزء كبير من المجال الجوي فوق بحر آزوف، وفقا لـ”العربية”.

ونقلت شبكة CBS الإخبارية عن مصدر في المخابرات الأميركية أن الأوامر صدرت للقادة الميدانيين الروس لبدء غزو أوكرانيا.

من جهته، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد، لوقف فوري لإطلاق النار في شرق البلاد حيث تزايدت الاشتباكات بين الانفصاليين المدعومين من روسيا والقوات الأوكرانية في الأيام الأخيرة.