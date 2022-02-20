مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث سير بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

لقي شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرين، اليوم الأحد، في حادث تصادم سيارة نصف نقل بدراجة نارية "موتوسيكل"، على طريق الكودية مركز ديروط في أسيوط.

تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من الأهالي بالحادث.

انتقل فريق من مباحث المركز وسيارة الإسعاف، وبالمعاينة تبين وقوع حادث تصادم بين السيارة رقم "5641 ي ص س" ودراجة نارية بدون لوحات" معدنية" بطريق الكودية مركز ديروط.

أسفر الحادث عن مصرع " مصطفى.ر.ك" 17 عامًا، وإصابة "وليد.م.ع" ١٨ عامًا، و"عرفه.ج. ع" ٢٠ عامًا، و"محمد.ص" 16 عامًا.

جرى التحفظ على الجثة بالمشرحة ونقل المصابين مستشفى ديروط المركزي، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.​