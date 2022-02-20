التعليم: رعاية كاملة لـ102 ألف طالب من ذوي الهمم في مدارس الوزارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال الدكتور عمرو محمد مدير إدارة التربية الفكرية بوزارة التربية والتعليم، إن الوزراة تراعي الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في الدمج.

وأكد مدير إدارة التربية الفكرية بوزارة التعليم، أمام البرلمان، اليوم الأحد، أن الوزارة تراعي تطبيق رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بدمج ذوي الإعاقة بالمدارس، مشيرًا إلى أن هناك 70 ألف مدرس يعملون في هذا المجال وتم تدريبهم بالتعاون بين الوزارة وكلية علوم الإعاقة بجامعة الزقازيق.

وأضاف محمد، أن هناك 102 ألف طالب من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وأن هناك 605 غرف مصادر تكلفة الغرفة 62 ألف جنيه تضم جميع وسائل التعليم والترفيه للطلاب ذوي الإعلاقة.

وأوصت لجنة التعليم والبحث العلمي باستمرار مناقشة طلب الإحاطة لجلسات مقبلة وبحضور فريق متخصص من التربية الخاصة والصحة النفسية بوزارة التربية والتعليم ومتخصصين في الغرف الخاصة بطلاب الدمج.

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة الدكتور سامي هاشم لمناقشة طلب الإحاطة المقدمة من النائبة منال نصر بشأن دمج أصحاب الهمم في مرحلة ما قبل التعليم.