الأوقاف ترد على أنباء أداء صلاة التراويح في جميع المساجد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أكدت وزارة الأوقاف، أنها لم تصدر أي بيانات بشأن نظام العمل بالمساجد في شهر رمضان هذا العام.

وشددت في بيان لها، اليوم الأحد، أن ما نشر على بعض الصفحات الشخصية أو المجهولة في هذا الشأن لم يصدر أي شيء منه عنها، وليس له أي مصداقية على الإطلاق، مشيرة إلى أنها لا يمثلها سوى موقعها الرسمي وصفحتها الرسمية.

وأشارت الوزارة، إلى أنها ستعلن تفاصيل كل شيء في حينه، محذرة من الالتفات إلى أي أخبار لا تنشر عبر الموقع الرسمي للوزارة أو صفحتها الرسمية، تحريًا للدقة.

كان بعض صفحات التواصل الاجتماعي، تداولت منشورات عن أداء صلاة التراويح هذا العام، بجميع المساجد.

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