ضبط 1.5 طن أسمدة محظور تداولها في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الأحد، 1.5 طن من الأسمدة الزراعية المدعمة المحظور تداولها بالأسواق الحرة، قبل تهريبها في سيارة نقل بمنطقة برج العرب غرب المحافظة.

قال محمد سعدالله، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، إن إدارة تموين برج العرب نفذت حملة للرقابة على كافة السلع ومنع تداول السلع المدعمة خارج منظومة الدولة، أسفرت عن ضبط الكمية المشار إليها من سماد اليوريا محملة على سيارة نصف نقل بطريق برج العرب.

وأضاف سعدالله، في تصريح صحفي، أن المضبوطات المشار إليها من الأسمدة الزراعية المدعمة والمحظور حيازتها وتداولها خارج بنك التنمية الزراعي أو الجمعيات التعاونية الزراعية، وأن الكمية كان يتم نقلها بدون ترخيص من الجهات المختصة بغرض بيعها بالسوق السوداء والتربح من فارق الدعم.

من جانبه، أوضح المهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسي، أنه جرى مصادرة الكميات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على النيابة ومباشرة التحقيق. ​