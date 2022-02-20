فرنسا / إضراب في قطاع النقل يشل حركة المواصلات ويعرقل تنقل الملايين

اسماعيل عبد الحي - تشهد العاصمة الفرنسية باريس اليوم الجمعة إضرابا في قطاع النقل على خلفية المطالبة برفع الأجور بقدر أكبر مما عرضته الإدارة، مما تسبب في توقف الحركة على ستة خطوط في حين لم يؤثر الإضراب على خطين فقط وهما يعملان ذاتيا دون قيادة بشرية على متن القطارات

وأوضحت شركة "إر.آ.تي.بي" للنقل العام في العاصمة الفرنسية ان الاضراب شل حركة القطارات على معظم خطوط شبكة مترو انفاق باريس، مما أعاق تحرك الملايين، كما تاثرت أيضا الحركة على خطوط شركة "إر.إي.إر" الرئيسية الواصلة بين مختلف مناطق وضواحي باريس.