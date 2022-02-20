‏إصدار الشعار الإعلامي الموحد لمشاركة السعودية في الاحتفاء باليوم الوطني الكويتي

أصدر مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام الشعار الإعلامي الموحد لمشاركة المملكة في الاحتفاء باليوم الوطني لدولة الكويت الشقيقة، الذي يصادف 25 فبراير 2022. ويتيح المركز الشعار لتحميله واستخدامه من قبل جميع الجهات الحكومية والإعلامية والقطاع الخاص والأفراد. وكان مركز التواصل الحكومي قد أصدر عددًا من الهويات الإعلامية للعديد من المناسبات الوطنية، وكان آخرها هوية موسم الحج 1442، وغيرها من هويات المناسبات الوطنية، ولتحميل الشعار يمكن زيارة الرابط .



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