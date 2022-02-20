سد النهضة يبدأ توليد الكهرباء

بدأت إثيوبيا في توليد الكهرباء من سد النهضة العملاق الذي تقيمه على رافد رئيسي لنهر النيل، وهنأ رئيس وزرائها آبي أحمد الشعب على «ميلاد عهد جديد» من التنمية.

وأعلنت السلطات، أمس الأحد، في حفل حضره أحمد أن السد يمكنه حاليا توليد 700 ميجاوات، وفقا لما نقلته وكالة «بلومبرج» للأنباء.

وقال أحمد إن «إثيوبيا لا تنوي إلحاق الضرر بأحد، وإنما تأمين الطاقة لـ 60 % من السكان الذين لم يروا مصباحا من قبل، وكذلك توفير الراحة لأمهاتنا اللائي يحملن الحطب من أجل توفير الطاقة.. هدفنا ليس الضرر وإنما التعاون».