روسيا توسع تدريباتها العسكرية بالقرب من أوكرانيا

وسعت روسيا التدريبات العسكرية بالقرب من الحدود الشمالية لأوكرانيا، وسط مخاوف متزايدة من أن يومين من القصف المستمر على طول خط التماس بين الجنود والانفصاليين المدعومين من روسيا في شرق أوكرانيا قد يؤدي إلى غزو.

كانت التدريبات التي كان من المقرر أن تنتهي الأحد، قد جلبت مجموعة كبيرة من القوات الروسية إلى بيلاروسيا المجاورة، المتاخمة لأوكرانيا في الشمال. وأثار وجود القوات الروسية مخاوف من إمكانية استخدامها لاجتياح العاصمة الأوكرانية كييف.

جاء الإعلان من وزير دفاع بيلاروسيا، الذي قال إن البلدين «سيواصلان اختبار قوات الرد».

وحذر زعماء غربيون من أن روسيا تستعد لمهاجمة جارتها المحاصرة من ثلاث جهات بنحو 150 ألف جندي وطائرات حربية ومعدات روسية.

وأجرت روسيا تدريبات نووية، السبت، إلى جانب التدريبات التقليدية في بيلاروسيا، وتجري مناورات بحرية جارية قبالة سواحل البحر الأسود.

خلق الذرائع

وزعمت الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية منذ شهور أن روسيا تحاول خلق ذرائع للغزو. لقد هددوا بفرض عقوبات كبيرة وفورية إذا حدث ذلك. وذكر المسؤول البارز في الاتحاد الأوروبي، ورئيس المجلس الأوروبي، في مؤتمر ميونيخ للأمن، تشارلز ميشيل، إن «السؤال الكبير يبقى: هل الكرملين يريد الحوار؟»

قائلا: «لا يمكننا أن نقدم غصن زيتون للأبد بينما تجري روسيا تجارب صاروخية وتواصل حشد القوات... هناك شيء واحد مؤكد: إذا كان هناك عدوان عسكري آخر، فسنرد بفرض عقوبات شديدة».

ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى اختيار مكان يلتقي فيه الزعيمان في محاولة لحل الأزمة. ونفت روسيا وجود خطط للغزو.

تعبئة عسكرية

أمر زعماء الانفصاليين في شرق أوكرانيا، السبت، بتعبئة عسكرية كاملة وأرسلوا المزيد من المدنيين إلى روسيا، التي أصدرت نحو 700 ألف جواز سفر لسكان الأراضي التي يسيطر عليها المتمردون.

وقد يتم استخدام الادعاءات بأن المواطنين الروس يتعرضون للخطر كمبرر لعمل عسكري.

وزعم مسؤولون في المناطق الانفصالية أن القوات الأوكرانية شنت عدة هجمات بالمدفعية خلال اليوم الماضي، وأن مدنيين اثنين قتلا في هجوم فاشل على قرية بالقرب من الحدود الروسية.

وأكدت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس يوم الأحد على أهمية اللحظة التي تواجهها أوروبا.

وقال هاريس في مؤتمر ميونيخ للأمن: «نحن نتحدث عن احتمال نشوب حرب في أوروبا». «لقد مر أكثر من 70 عامًا، وخلال تلك السنوات السبعين... كان هناك سلام وأمن».

وانتقد الزعيم الأوكراني الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى لتراجعها عن فرض عقوبات جديدة على روسيا. كما شكك زيلينسكي، في تعليقاته قبل المؤتمر، في رفض الغرب السماح لأوكرانيا بالانضمام إلى الناتو على الفور.