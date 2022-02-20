الديوان الملكي الأردني… يوثق عدد من الهجمات الكترونية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ 34 دقيقة

بعد تعرض البلاد للعديد من الهجمات إلكترونية, كشفت المملكة الأردنية أن بلادها قد تعرضت خلال العام الماضي الى ما يعادل 897 هجمة استهدفت بعضها مؤسسات سيادية بينها الديوان الملكي.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل الشبول، خلال مؤتمر صحفي في رئاسة الوزراء، إن الأردن تعرض لـ 897 هجمة سيبرانية جرى توثيقها، من بينها 240 هجمة كانت من نوع الهجمات المعقدة واستهدفت مؤسسات سيادية ورسمية.

وشدد الشبول على أنه لا يمكن مواجهة هذا الأمر إلا بالتعاون الدولي، لافتاً إلى أن هناك دول تشارك بهذه الهجمات، بحسب قناة “المملكة” (رسمية), وكشف أيضاً رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني (رسمي) المهندس أحمد ملحم، أن الشبكات المهاجمة للأردن سيبرانيا ارتبطت بـ 40 دولة, مشيراً خلال المؤتمر الصحفي ذاته، إن “عناوين إنترنت مرتبطة بـ 40 دولة استخدمت من أجل تنفيذ الهجمات على الأردن خلال 6 أشهر”, وأوضح ملحم أن “من يقوم بهذه الهجمات دول، ومجموعات مدعومة من دول، ومجموعات مرتبطة بجماعات إرهابية، وعصابات الجرائم السيبرانية للكسب المادي”, مضيفاً أن تلك الهجمات أستهدفت العديد من المراكز الرسمية ومنها الديوان الملكي الهاشمي والمؤسسات العسكرية والأمنية والحكومية، ومواطنين ومؤسسات عامة وخاصة، وفق وكالة “عمون”.

وأشار ملحم إلى أن “34% من التهديدات مرتبطة بالمستخدمين، و27% من دول أو مجموعات مرتبطة بدول، و26% بهدف الكسب المادي، و13% مرتبطة بالتنظيمات الإرهابية”.

وفي العاشر من الشهر الجاري، كشفت وكالة “عمون” عن تعرض العديد من الشخصيات والمؤسسات في الديوان الملكي الأردني للتجسس عبر برنامج “بيغاسوس” الذي تنتجه شركة “NSO” الإسرائيلية.

وقالت “عمون” وقتها إنها حصلت على معلومات حصرية من مصدر أمريكي، تفيد بأن شركتان إسرائيليتان اخترقتا 8000 هاتف خلوي بينها 200 رقم أردني تم مراقبتها من قبل الشركة الإسرائيلية.

وكشفت الوكالة أن من بين الأرقام التي تم استهدافها عبر “بيغاسوس”، أرقام خاصة بالديوان الملكي واللجنة الأولمبية، وعضو مجلس الأعيان البارز مصطفى حمارنة والناشطة هالة عاهد والإعلامية ديما علم فراج.