على وقع تصاعد القصف في الشرق.. وصول أول دفعة من لاجئي الانفصاليين الى روسيا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ 40 دقيقة

آخر تحديث: 20 - فبراير - 2022 9:47 مساءً

أعلن الجيش الاوكراني سقوط 53 قذيفة على مواقعه وقد أطلقت من مناطق الانفصاليين في الشرق لافتا الى تعرض قواته لقصف مدفعي وبالهاون.

وقد حذّر الجيش من الأخبار الكاذبة التي تهدف الى خلق ذريعة لغزو أوكرانيا.

ويتزامن ذلك مع تصريحات لرئيس وزراء تشيك مفادها ان اوروبا على بعد خطوة من الحرب.

في سياق متصل، افادت العربية بأن هناك اطلاق نار كثيف متبادل على جانبي خط التماس في دونباس شرق أوكرانيا وأن الانفصاليين يسمحون للنساء والأطفال بالمغادرة ويمنعون الرجال، ذاكرة ان اوكرانيا تنشر خرائط لموقع الملاجئ في حال وقوع الغزو.

كذلك أعلنت موسكو وصول اول قطار يحمل نحو 450 لاجئا من دونباس الى فولغوغراد الروسية، كاشفة ان اكثر من 60 % من اللاجئين في دونباس هم من الأطفال.

الى ذلك، أشار الانفصاليون الى ان الجيش الاوكراني اتخذ خطوات تصعيدية على خط التماس في دونباس وانه يستعد لهجوم بعد قصف مدفعي على طول خط التماس.

وكان الإليزيه قد كشف ، في بيان له، ان الرئيسين الروسي والفرنسي اتفقا على تعزيز العمل الدبلوماسي من أجل المضي على أساس المحادثات الأخيرة التي شاركت فيها جميع الأطراف المعنية، وعقد لقاء على أعلى مستوى لتحديد النظام العالمي الجديد والأمن في القارة الأوروبية.

وكان الكرملين قال في بيان له إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن كييف ترفض بشدة تنفيذ اتفاقيات مينسك.

وأشار بوتين خلال اتصال هاتفي مع ماكرون إلى أن “استفزازات العسكريين الأوكرانيين هي سبب التصعيد في دونباس”، مؤكدا لماكرون خلال الإتصال الهاتفي أن كييف ترفض بشدة تنفيذ اتفاقيات مينسك.