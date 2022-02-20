مقتل جندي في الجيش الباكستاني…و 5 من حركة طالبان بين حدود باكستان وأفغانستان

كما وقامت قوات الجيش بمصادرة كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة, بالإضافة الى قنابل يدوية وبعض الخرائط لعدد من المباني التابعة للجيش وقوات الأمن التي كان الإلرهابيون يخططون الى إستهدافها.

وتشهد المناطق الحدودية بين باكستان وأفغانستان عمليات بين الجيش الباكستاني وعناصر من حركة “طالبان باكستان” المحظورة، والتي تمتد على طول الحدود بين البلدين سواء من الناحية الشمالية الغربية امتداداً على الجنوب الغربي من إقليم بلوشستان.

وأعلن الجيش الباكستاني في بيان،وفي السادس من الشهر الجاري، عن مقتل ما لا يقل عن 5 من جنوده، في تبادل لإطلاق النار مع مسلحين في منطقة على خط التماس مع أفغانستان.

بحيث ذكر البيان أن “الجنود قتلوا في مواجهات مسلحة، وتبادل كثيف لإطلاق النار من قبل مسلحين وإرهابيين من داخل الحدود الأفغانية استهدفوا إحدى نقاط التفتيش الحدودي بين البلدين”، مشيرتاً إلى أن “المسلحين الذين يعتقد بأنهم تابعين لحركة طالبان الباكستانية قاموا باستهداف القوة الأمنية للجيش بوابل من طلقات الأسلحة، ما اضطر الجيش لفتح النيران ووقع تبادل كثيف بين الطرفين أدى إلى مقتل هؤلاء الجنود”.

وكانت المباحثات بين طالبان/باكستان والحكومة الباكستانية قد فشلت، وعليها، هددت الحركة بشن عمليات مسلحة ضد المؤسسات الأمنية والأهداف المختلفة في باكستان, فيما عززت السلطات الباكستانية من نشر قواتها على الحدود الباكستانية – الأفغانية في كافة المدن الباكستانية لاسيما المؤسسات والمباني الحيوية تحسباً للعمليات التي أعلنت عنها طالبان الباكستانية وجيش تحرير بلوشستان.