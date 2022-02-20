الإليزيه: بوتين وماكرون اتفقا على تعزيز العمل الدبلوماسي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

في مكالمة هاتفية أجراها اليوم كل من الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين, مع نظيرة الفرنسي إيمانويل ماكرون, أعلن عنها قصر الإليزيه, تناول هذا الإتصال الهاتفي التصعيد الأخير الذي شهدته منطقة دونباس شرقي أوكرانيا.

وقال الإليزيه، في بيان له، إن الرئيسين اتفقا على تعزيز العمل الدبلوماسي من أجل المضي على أساس المحادثات الأخيرة التي شاركت فيها جميع الأطراف المعنية، وعقد لقاء على أعلى مستوى لتحديد النظام العالمي الجديد والأمن في القارة الأوروبية.

وفي مكالمة أستمرت حوالي 45 دقيقة بحسب ما أفادت وسائل إعلام فرنسية, وكان الكرملين قال في بيان له إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن كييف ترفض بشدة تنفيذ اتفاقيات مينسك.

وأشار بوتين خلال اتصال هاتفي مع ماكرون إلى أن “استفزازات العسكريين الأوكرانيين هي سبب التصعيد في دونباس”، مؤكدا لماكرون خلال الإتصال الهاتفي أن كييف ترفض بشدة تنفيذ اتفاقيات مينسك.

ولفت بوتين انتباه ماكرون إلى أن إمداد حلف الناتو لأوكرانيا بالسلاح يدفعها لحل الأزمة في دونباس عسكريا, وبخصوص مطالب روسيا الأمنية قال بوتين: “على الولايات المتحدة وحلف الناتو التعاطي بجدية مع مطالب روسيا الأمنية وتقديم إجابات موضوعية”.

وختم البيان: “اتفق بوتين وماكرون على أهمية تكثيف جهود البحث عن حلول للأزمة في دونباس عبر خطوط وزارات الخارجية والمستشارين السياسيين لصيغة نورماندي”.

وهذه الأزمة تأتي من خلال إتهام الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، مؤكدة أن “هذا الغزو يمكن أن يحصل في أي وقت”، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري لحلف الناتو بالقرب من حدودها.