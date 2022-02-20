7 أطفال… ضحية غارات جوية خاطئه في نيجيريا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 20 - فبراير - 2022 7:56 مساءً

في غارات جوية, شنها الجيش النيجيري اليوم, أستهدفت فيها ما يسمى في “قطاع طرق”, فأعرب الحاكم المحلي, عن آسفه بمقتل 7 أطفال وإصابة 5 آخرين, بالخطأ في منطقة مارادي جنوبي النيجر.

وأخبر حاكم منطقة مارادي القريبة من نيجيريا، شيبو أبو بكر وكالة “فرانس برس”: “حدث خطأ في الضربات النيجيرية على الحدود التي أسفرت عن سقوط ضحايا على أراضينا في قرية ناشادي”، يوم الجمعة.

وأضاف أن الضحايا هم 12 طفلا؛ 7 منهم قتلى و5 جرحى. توفي 4 أطفال على الفور، وتوفي ثلاثة آخرون متأثرين بجراحهم أثناء نقلهم إلى المستشفى.

وبحسب الحاكم، كان الأهالي يحضرون مراسم وربما كان الأطفال يلعبون عندما أصابتهم الضربات. ويعتقد أن الطائرات كانت تستهدف “عصابات مسلحة” في المناطق الحدودية، لكنها “أخطأت هدفها” لتصل إلى ناشادي بدلاً من ذلك.

فمن خلال هذه الغارات قد تضررت بلديات عدة في منطقة مارادي بشدة من أعمال عنف العصابات المدججة بالسلاح من الولايات النيجيرية في كاتسينا وسوكوتو وزامفارا المجاورة.

عززت نيامي الدوريات العسكرية على طول حدودها مع نيجيريا في عام 2018، لمنع توغل هذه العصابات التي تقوم بعمليات اغتيال واختطاف للحصول على فدية وهجمات على التجار وسرقة المواشي.