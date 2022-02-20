شكرا لقرائتكم خبر عن «انتهاكات وعنصرية مقيتة».. شاب هندوسي يصفع فتاة مسلمة في طريق عام (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

انتهاكات وعنصرية مقيتة تتواصل في الهند، ضد المسلمين، كان آخرها ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مشاهد توثق اعتداء شاب هندي على فتاة بالضرب وسط الطريق.

ووثق المقطع فيديو متداول، اعتداء شاب على فتاة بالصفع بطريقة مروعة بعد أن قطع عليها الطريق ورفض عبورها في طريقها.

المقطع تم تداوله على نطاق واسع وتسبب في حالة من السخط والغضب حيال تلك الممارسات العنصرية من الهندوس تجاه المسلمين.

أزمة الحجاب في الهند

وفي وقت سابق، تداولت حسابات على مواقع التواصل مقطع فيديو يُظهر مجموعة من الشبان الهندوس، يعندون على فتيات محجبات بإلقاء الماء عليهن.

ويظهر في الفيديو المتداول الشباب الهندوس وهم يملؤون الماء ثم يقومون بإلقائه على الفتيات المسلمات المحجبات.

وتفجرت أزمة الحجاب في الهند، بسبب ما افتعله الحزب الهندوسي الحاكم، عندما منع دخول الفتيات المسلمات للمدارس والجامعات بالحجاب.

وقبل أيام احتشد آلاف المسلمات في مدينة حيدر آباد الهندية، وذلك دعما لحق الفتيات في الدراسة بالحجاب.

كما ألقت الشرطة القبض في جنوب الهند على 15 شخصا عقب احتجاجات في جنوب الهند على قرار حظر ارتداء الحجاب في المدارس الحكومية.

كما تصدر هاشتاق “الهند تمنع الحجاب” قائمة الأكثر تداولاً، حيث تفاعلت أوساط عديدة في الهند والدول الإسلامية مع قضية الطالبات المحرومات من دخول المدارس والجامعات بسبب الحجاب.

منع المسلمات من دخول الجامعة

ونشر مرصد الأقليات المسلمة، مقطع فيديو وثق أيضا من خلاله معاناة الطالبات المسلمات في الهند ومنعهن من دخول الجامعة بسبب الحجاب.

وأظهر المقطع هجوم عدد من الطلاب الهندوس على الطالبات، في مدينة كارناتاكا في الهند لإرغامهن على خلع الحجاب، على مرأى ومسمع من الشرطة التي كانت متواجدة في الموقع ولم تحرك ساكنا.

وأثارت الأزمة التي اندلعت في الهند مؤخرا، مخاوف لدى المسلمين مما تعتبره تزايد الاضطهاد في ظل الحكومة الهندوسية القومية بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.