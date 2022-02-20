شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تحذر: روسيا ربما تهاجم عدة مدن في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبلغت الولايات المتحدة حلفاءها بأن الغزو الروسي لأوكرانيا ربما يستهدف عدة مدن بالإضافة إلى العاصمة كييف، حسبما أفادث ثلاثة مصادر مطلعة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر، وهم مسؤولون غربيون طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، القول إن المدن التي قد تتعرض للهجوم الروسي تشمل خاركيف في شمال شرق أوكرانيا وأوديسا وخيرسون في الجنوب. ولم يقدم المسؤولون تفاصيل بشأن المعلومات الاستخباراتية التي أكدت هذه الحسابات.

وقال المسؤولون إن رؤية الولايات المتحدة تشكلت جزئيا من المعلومات التفصيلية التي حصلت عليها عن أنواع وقدرات القوات الروسية الموجودة حاليا بالقرب من أوكرانيا، وكذلك طبيعة استعداداتها للتحرك من مواقع متعددة.

ولم يحدد المسؤولون ما الذي يمكن أن يشمله الهجوم المحتمل، كما لم يعلقوا على الهدف النهائي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين من اتخاذ هذا الإجراء، إلا أن أحد المصادر قال إن التقييمات الأمريكية تتوقع أن يشمل أي غزو واسع النطاق دعما جويا وهجمات إلكترونية.