شكرا لقرائتكم خبر عن «شبل يام».. الكويت تجهز طائرة إخلاء طبي لنقل حسين العجمي إلى الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أفادت وسائل إعلام كويتية، أن وزير الصحة الدكتور خالد السعيد قرر توفير طائرة إخلاء طبي للطفل حسين العجمي “شبل يام”، لنقله إلى إحدى المستشفيات المتخصصة في الرياض.

وقال النائب الكويتي مبارك الخجمة العجمي، إن وزير الصحة الدكتور خالد السعيد “أبلغني بأنه سوف يتم توفير طائرة إخلاء طبي للطفل حسين حمد حسين العجمي”، متمنياً له الشفاء العاجل.

انشغلت الأوساط الكويتية خلال الساعات الماضية بخبر إصابة الطفل الكويتي، حسين العجمي، والمعروف بلقب “شبل يام” بحادث مروري خطير.

وبعد تردد أنباء عن وفاته، نقل أحد المغردين عن مصدر مقرب من الطفل ذي الـ10 أعوام، أنه في غيبوبة ولا توجد فيه أي كسور بسبب الحادث.

كذلك تداول نشطاء مقطعا صوتيا منسوبا لوالد الطفل الكويتي يؤكد تعرض ابنه لحادث مروري وأنه في حالة وفاة دماغية.

كما تداول النشطاء، مقطع لأخيه يقول إنه شقيقه في غيبوبة ويحتاج إخلاء طبي إلى المملكة.

وطلب النشطاء من رواد مواقع التواصل الدعاء للطفل الذي يحظى بإعجاب ومتابعة رواد مواقع التواصل في المملكة، بسبب حبه الشديد للملكة وقياداتها والدفاع عنهم.

و”شبل يام” هو طفل كويتي لا يتجاوز عمره 10 سنوات، إلا أنه ذائع الصيت على مواقع التواصل.

واشتهر العجمي بنشر مقاطع مرئية ينشد من خلالها شيلات خليجية عبر منصة يوتيوب ومنصات أخرى، محققاً شهرة ضخمة.