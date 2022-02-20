شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الروسية تقرر إغلاق جزء كبير من المجال الجوي فوق «بحر آزوف» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت مصادر مطلعة، أن وزارة الدفاع الروسية قررت إغلاق جزء كبير من المجال الجوي فوق بحر آزوف، وفقا لـ”العربية”.

وفي وقت سابق، نقلت شبكة CBS الإخبارية عن مصدر في المخابرات الأميركية أن الأوامر صدرت للقادة الميدانيين الروس لبدء غزو أوكرانيا.

من جهته، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد، لوقف فوري لإطلاق النار في شرق البلاد حيث تزايدت الاشتباكات بين الانفصاليين المدعومين من روسيا والقوات الأوكرانية في الأيام الأخيرة.

وأكد زيلينسكي أن أوكرانيا تؤيد إجراء محادثات سلام في إطار مجموعة الاتصال الثلاثية التي تضم كييف إلى جانب روسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، مضيفا “نؤيد تكثيف جهود السلام. ندعم انعقاد مجموعة الاتصال الثلاثية بشكل عاجل ووقف إطلاق النار على الفور”.

يأتي ذلك في وقت زادت فيه حدة التوتر والمعارك على الجبهة في شرق أوكرانيا بينما يتبادل الانفصاليون المدعومون من موسكو وكييف الاتهامات بتصعيد النزاع.