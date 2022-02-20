شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل 90 مدرسة إلى سجون.. هذا ما فعلته مليشيا الحوثي باليمن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

لم تكتف مليشيا الحوثي الإرهابية ، بمخالفة المواثيق الدولية من حرمان ملايين الطلاب من التعليم وسرقة مرتبات المعلمين وإنما قامت بتدمير المنشآت التعليمية بتفجيرها تارة، أو تحويلها إلى ثكنة عسكرية أو سجون لزج المدنيين فيها تارة أخرى.

وبحسب بيانات صادرة من الحكومة اليمنية، فإن المليشيات الإرهابية قامت بتفجير ما يزيد على 2372 مدرسة بشكل كلي باستخدام العبوات الناسفة شديدة الانفجار.

ونقلت وسائل إعلام يمنية عن يحيي اليناعي المسؤول الإعلامي لنقابة المعلمين اليمنيين أن مليشيا الحوثي الإرهابية خلال الثلاثة الأعوام الماضية قامت بتفجير 11 مدرسة مشيراً إلى أن إجمالي المدراس التي فجرتها وساوتها بالأرض 21 مدرسة.

وأوضح اليناعي أن عدد المدارس في اليمن 17000 مدرسة تقع 8000 منها في مناطق سيطرة الحوثي.

ونوه أن 2500 مدرسة تضررت، منذ اجتياح مليشيا الحوثي على العاصمة صنعاء ، وعدد من المحافظات.

كما أشار إلى أن مليشيا الحوثي حولت 90 مدرسة إلى سجون كما تعرضت عدد من المدارس للقصف نتيجة تحويلها من قبل مليشيا لحوثي إلى مخازن للسلاح .