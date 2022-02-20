شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. قصة «حرف Z» بدلا من العلم على المركبات العسكرية الروسية قرب أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
رصد عدد من الصحافيين والخبراء العسكريين، دبابات وعربات عسكرية روسية مكتوب عليها حرف “Z ” متجهة نحو الحدود مع أوكرانيا.
وقال أريك تولير، خبير متخصص في مراقبة الرموز العسكرية الروسية إنه وعلى مدار 8 سنوات ماضية “لم أرى هذا الشعار من قبل أبداً”.
بينما أوضح خبير السياسة الدفاعية الروسية روب لي، إن كل وحدة روسية مخصصة للتواجد في مكان معيّن في أوكرانيا سيكون لها رمز تتم كتابته بحرف معين.
وأضاف روب لي “ربما يرمز حرف Z إلى القوات الروسية المطلوب منها الوجود بالقرب من الحدود الأوكرانية”.
بينما علق آخرون على هذا الحرف بقولهم، إن روسيا تستخدم الرموز لتجنب الخلط بين دباباتها والدبابات الأوكرانية، لأن معظم الدبابات الأوكرانية تعود إلى الحقبة السوفياتية وتتشابه مع المعدات الروسية.
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