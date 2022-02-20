موقف أمريكي جديد بشأن أزمة روسيا وأوكرانيا

وفي مقابلة بثتها قناة "CBS" أكد بلينكن، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة لن توافق على التنازل عن أي أراض أوكرانية من أجل تفادي نشوب "حرب كبيرة"، حيث قال ردا على سؤال حول ما إذا كان ذلك أمرا محتملا: "لا".وشدد على أن بلاده لن تعترف بتبعية القرم إلى روسيا كما لن تتخذ أي قرارات مماثلة بشأن منطقة دونباس الواقعة شرق أوكرانيا.

وأضاف بلينكن: "كل ما نشاهده يشير لنا إلى أن القرار الذي اتخذه، برأينا، الرئيس بوتين قيد التنفيذ".

وأكد مع ذلك أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مستعدة لتوسيع مساعدتها لأوكرانيا، بما في ذلك الدعم العسكري، في حال تعرضها لعملية غزو من قبل روسيا.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة قد تتخذ إجراءات للرد على روسيا حتى في الحالة الراهنة التي وصفها بـ"الغليان المتوسط".



وتدعي الدول الأعضاء في الناتو بإصرار أن روسيا تحشد قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري قرب الحدود مع أوكرانيا "تمهيدا لشن عملية غزو وشيكة" للأراضي الأوكرانية.

وأكدت الحكومة الروسية مرارا أنه لا نية لها لشن أي عملية على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة قائلة إنه يهدد الأمن الروسي.