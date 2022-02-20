رئاسة البرلمان تدعو لإكمال اجراءات التعيين للفئات المشمولة بموازنة 2021

وقال مكتب الزاملي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل رئيس واعضاء مجلس الخدمة الاتحادي، لمناقشة خطة عمل المجلس خلال المرحلة المقبلة، والمشاكل التي تعرقل عمله، وتقديم الدعم النيابي الكامل لخطوات عمل مجلس الخدمة الاتحادي من اجل تقديم خدمة حقيقية وحل جذري للمشاكل وفي مقدمتها البطالة".وعدّ عضو هيأة الرئاسة، "لجوء بعض المسؤولين التنفيذيين للتعيين دون العودة الى مجلس الخدمة الاتحادي احدى اشكال الفساد المالي والاداري ، مشددًا على ان من يخالف شروط التعيين الخاصة بالمجلس سيحال الى النزاهة والقضاء، معتبرًا ان مجلس الخدمة اهم حلقة في جسد الدولة العراقية ويجب ان نساهم جميعًا في تقويته ، وان مجلس النواب داعم بقوة للخطوات التي من شأنها تقديم الخدمة للمواطنين وحل مشاكلهم".

ودعا الزاملي، مجلس الخدمة الاتحادي الى "الاعتماد على المختصين والاكفاء للاستفادة من الطاقات والقدرات والموارد البشرية ووضع الحلول لمشكلة البطالة، والعمل على استكمال اجراءات التعيين للفئات المشمولة بقانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 لاسيما اصحاب الشهادات العليا والطلبة الاوائل".

