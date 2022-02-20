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برشلونة يحقق انتصارا ساحقا على فالنسيا ويعود للمربع الذهبي

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بغداد - ياسين صفوان - وسجل لبرشلونة أوباميانج هدفين في الدقائق 23 و38، وفرينكي دي يونج في الدقيقة 32 وبيدري في الدقيقة 63، بينما سجل لفالنسيا كارلوس سولير في الدقيقة 52.

وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد فالنسيا عند 30 نقطة في المركز الثاني عشر.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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