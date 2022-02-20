500 حقيبة شتوية سعودية لنازحي البيضاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 500 حقيبة شتوية لنازحي البيضاء بمحافظة مأرب، استفاد منها 3000 فرد، ضمن مشروع توزيع الحقيبة الشتوية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للمتضررين والنازحين في اليمن للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها. ووزع المركز 74 طنا و900 كجم من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجا في مديريتي الخوخة وحيس بمحافظة الحديدة، استفاد منها 4200 فرد، فيما اطلع فريق من المركز خلال جولة تفقدية على سير توزيع المساعدات الغذائية في محافظة المهرة ضمن دورة التوزيع الثالثة لمشروع الأمن الغذائي.



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