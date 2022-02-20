شكرا لقرائتكم خبر أمير قطر والرئيس الجزائري يبحثان تحديات المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بالدوحة أمس التحديات التي تواجه المنطقة والأمة العربية». ونقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا) عن الأمير تميم قوله، في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع تويتر: نعتز في قطر بعلاقاتنا الأخوية مع الأشقاء في الجزائر، وأعمل مع الرئيس تبون على رفع مستوى التعاون المشترك بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين». وأضاف: ناقشنا العمل العربي المشترك وسبل تعزيزه وتفعيله في مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والأمة العربية». وشهد أمير قطر والرئيس الجزائري التوقيع على اتفاقية ومذكرتي تفاهم وبرنامج تنفيذي بين البلدين.

كانت هذه تفاصيل خبر أمير قطر والرئيس الجزائري يبحثان تحديات المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.