شكرا لقرائتكم خبر مصر: إثيوبيا تنتهك التزاماتها بتشغيل سد النهضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت مصر أمس أن بدء تشغيل سد النهضة يعد إمعانا من إثيوبيا في خرق التزاماتها بموجب اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، إنه «تعقيبا على الإعلان الإثيوبي أمس عن البدء بشكل أحادي في عملية تشغيل سد النهضة، وذلك بعد سابق الشروع أحاديا في المرحلتين الأولى والثانية من ملء السد، تؤكد مصر على أن هذه الخطوة تعد إمعانا من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ الموقع من قِبل رئيس الوزراء الإثيوبي».

وبدأت إثيوبيا في توليد الكهرباء من سد النهضة العملاق الذي تقيمه على رافد رئيسي لنهر النيل، وهنأ رئيس وزرائها أبي أحمد الشعب على «ميلاد عهد جديد» من التنمية، وأعلنت السلطات في حفل حضره أحمد، أن السد يمكنه حاليا توليد 700 ميجاوات.

وقال أحمد إن «إثيوبيا لا تنوي إلحاق الضرر بأحد، وإنما توفير الطاقة لـ 60% من السكان الذين لم يروا مصباحا من قبل، وكذلك توفير الراحة لأمهاتنا اللائي يحملن الحطب من أجل توفير الطاقة ... هدفنا ليس الضرر وإنما التعاون».

وأكملت إثيوبيا العام الماضي المرحلة الثانية من ملء خزان السد، رغم المعارضة القوية من السودان ومصر، وتخشى القاهرة والخرطوم من تأثير السد على حصتهما من مياه النيل، وتتهمان أديس أبابا بالتعنت وإفشال المفاوضات التي جرت خلال السنوات الماضية، فيما تقول إثيوبيا إن السد أساسي لتنميتها الاقتصادية ولا يهدف لإلحاق الضرر بدول الجوار.