شكرا لقرائتكم خبر الحوثيون يقصفون المصلين في شبوة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات جريمة استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية أحد المساجد في منطقة العلم بمحافظة شبوة، أثناء أداء صلاة المغرب بصاروخ باليستي إيراني الصنع.

وقال في سلسلة تغريدات على تويتر، «إن ميليشيات الحوثي تمتلك سجلا حافلا باستهداف المساجد وقتل المصلين في مأرب والبيضاء وشبوة وتعز وغيرها من مناطق اليمن، بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

كما وصف هذه الجرائم بالإرهابية والتي تكشف دموية وهمجية ميليشيات الحوثي، مضيفا: «تواصل ميليشيات الحوثي عمليات القتل الممنهج للمدنيين في مختلف المناطق تحت سمع وبصر المجتمع الدولي الذي يتقاعس عن مجرد إدانة هذه الأعمال الإرهابية، فضلا عن القيام بمسؤولياته القانونية والإنسانية والأخلاقية في حماية المدنيين، وضمان عدم إفلات المسؤولين عن تلك الجرائم المروعة من العقاب».

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان بإدانة هذه الجريمة وكل جرائم القتل التي تمارسها ميليشيات الحوثي بحق المدنيين، والعمل على إدراجها ضمن قوائم الإرهاب، وملاحقة ومحاكمة قياداتها باعتبارهم «مجرمي حرب».

وقتل ثلاثة أشخاص و12 جريحا على الأقل إثر قصف بصاروخ باليستي للحوثيين طال مسجدا في معسكر «العلم» بمحافظة شبوة شرقي البلاد، كما قتل 3 أطفال وامرأة في هجوم لميليشيات الحوثي الإرهابية بطائرة مسيرة مفخخة، استهدفت طلابا أثناء خروجهم من مدرسة الوحدة، في مديرية حريب جنوب محافظة مأرب.

إلى ذلك حررت قوات الجيش الوطني مسنودة بتحالف دعم الشرعية أمس، مواقع ومرتفعات استراتيجية في جبهة الرزامات بمديرية الصفراء شمال محافظة صعدة.

وقال قائد لواء حرب 1 العميد محمد الغنيمي في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) «إن وحدات من الجيش الوطني نفذت هجوما على مواقع كانت تتمركز فيها مجاميع ميليشيات الحوثي، وتمكنت من تحرير مرتفعات القرن وتبة «الغادر» في رأس شجع الاستراتيجي».

وأضاف الغنيمي «إن مدفعية الجيش، استهدفت ثكنات وآليات تابعة للميليشيات الانقلابية».. مشيرا إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة العديد من ميليشيات الحوثي الانقلابية فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.

من جهة أخرى، كثفت ميليشيات الحوثي الإرهابية من عمليات استهداف الأحياء السكنية في مأرب وشبوة بصواريخ باليستية عقب الهزائم التي تعرضت لها في معظم جبهات القتال المشتعلة بمأرب وحرض.

وأعلن موقع محافظة مأرب إطلاق ميليشيات الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، 7 صواريخ باليستية خلال ساعتين فجر أمس، استهدفت الأحياء السكنية وتجمعات النزوح بمحافظة مأرب، وأشار إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين خلال القصف، بالإضافة إلى إحداث حالة من الهلع جراء القصف العنيف.

ويأتي الاعتداء الحوثي عقب تلقي الميليشيات خسائر كبيرة في عناصرها وعتادها العسكري في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب، وبالتزامن مع عملية تحشيد وهجوم واسع للميليشيات من المحور الرملي وقرون البور في الجبهة الجنوبية.

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