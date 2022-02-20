الرى النواب: مصر أضافت 13 مليار متر مكعب عن طريق تحلية مياه البحر ومعالجة الصرف

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب برئاسة النائب يسرى المغازى رئيس اللجنة، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، تغييرات المناخ وتأثيرها على الدول العربية واستعدادات مصر لمؤتمر (COP 27).

وقالت الدكتورة تهانى سليط، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الخارجى بقطاع مياه النيل بوزارة الموارد المائية والرى، أن مصر أضافت 13 مليار متر مكعب إلى حصتها عن طريق تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحى والزراعي.

وأضافت أن مصر رصدت مبلغ 700 مليون دولار للحفاظ على الشواطئ المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط بطول ثلاثة ألاف وخمسمائة كيلو متر.

وأوضحت أن وزارتى الخارجية والبيئة هما المعنيتان بالتجهيز لمؤتمر (cop 27)، وأن هناك لجنة وطنية تضم جميع وزارات مصر للإعداد لمؤتمر (cop 27) فى مدينة شرم الشيخ، مشيرة إلى أنه يتم عقد مؤتمر عالمى للمياه فى مدينة داكار فى دولة السنغال وتشارك فيه مصر.

وذكرت أن تحلية مياه البحر له جدوى اقتصادية فى المناطق التى أنشأ فيها، ومراكز البحوث فى وزارة الرى لها دراسات كبيرة فى أبحاث المياه فى مصر وتساعد الدولة على التصدى للتغييرات المناخية.