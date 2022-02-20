شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة يكشف تفاصيل الانتقال للعاصمة الإدارية: تدريب 71.9 ألف موظف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الجهاز انتهى من تدريب 71 ألفا 954 مستفيدا حتى الآن، وذلك في إطار منظومة تدريب الموظفين المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية.

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، لمتابعة دورات وبرامج تدريب العاملين بالجهاز الإداري بالدولة وتثقيفهم في مجال حقوق الإنسان، وذلك طبقا للمحور الرابع من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما تستقبل لجنة الدفاع والأمن القومي اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، حول أعمال وآفاق التنمية التي تتم داخل المحافظة لارتباطها بالأمن القومي.

وقال "الشيخ" إن الخطة التنفيذية لتدريب موظفي الجهاز الإداري للدولة المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، تشمل حزمة برامج أساسية تقدم لكل المرشحين وينفذها الجهاز بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وتشمل تزويد الموظفين بالموضوعات المتعلقة برفع الوعي الوطني وباللياقة الوظيفية، ومفاهيم وأبعاد الأمن القومي، وتحديات الأمن القومي المصري، وشرح مفهوم حروب الجيل الرابع، ومقومات نجاح الدولة، ونطاقات الأمن القومي، والتوعية بمؤسسات الدولة المصرية والمشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها في المجالات المختلفة، ومفاهيم الحوكمة ومكافحة الفساد، فضلًا عن أساسيات الكتابة الرسمية باللغة العربية والمهارات الأساسية لاستخدام الحاسب الآلي.

وأضاف أن الخطة تضم أيضا تدريب الموظفين المرشحين على حزمة برامج الجدارات والتي تُبنى على أساس نتائج تقييم الجدارات السلوكية، وفي هذا الإطار تم إعداد "كارت" تدريبي لكل موظف مرشح للانتقال؛ بحيث يكون المتدرب مستجيبًا للاحتياجات من الجدارات السلوكية التي تم التقييم على أساسها، وعليه سيتم تدريب مَن يحتاج إلى جدارة معينة وفقًا للتقييم، وتشمل هذه الجدارات السلوكية كلًّا من: الدافعية للإنجاز، والاتزان الوجداني، وفعالية الاتصال، وكفاءة التعامل مع الواقع، وكفاءة الأداء، والانفتاح على الخبرة، والثقة بالنفس، والعمل الجماعي، واتخاذ القرار، وإدارة الوقت.

وأوضح الدكتور صالح الشيخ أن الخطة التدريبية تضم أيضًا حزمة البرامج التخصصية؛ حيث يتم تدريب كل مجموعة في مجال عملها، مثل استكمال تدريب الموارد البشرية، وتدريب العاملين بإدارة التعاقدات، وتدريب العاملين بالشؤون القانونية، ويتم التنسيق في هذه البرامج مع الوزارات والأجهزة المعنية كل في ما يخصه، كما تشمل حزمة برامج التطبيقات من خلال تدريب عملي على كيفية إجادة استعمال التطبيقات المقرر تعميمها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ بحيث يكون الموظفون المنتقلون على دراية كاملة قبل الانتقال بكيفية تشغيل واستخدام هذه البرامج.