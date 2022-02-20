شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتراحات النواب" توافق على تخصيص مساحة 34 فدانًا لإقامة مدينة صناعية بالدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، بشأن تخصيص مساحة 34 فدانًا بمنطقة حوض التل بكفر الأمير عبدالله- بنى سلام- مركز تمى الأمديد- محافظة الدقهلية، بعد تنقيبها لإقامة مدينة صناعية.

وقال النائب أحمد العوضى، إن إقامة مدينة صناعية في هذه المنطقة سيعود بنتائج وأثار إيجابية سواء في صالح دعم الاستثمار والصناعة وجذب الاستثمارات، أو توفير فرص عمل للشباب.

وشهد اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب الموافقة على الاقتراح برغبة بعد موافقة ممثل الحكومة على أن يتم إقامة مدينة صناعية بعد التنقيب.

كما تناقش اللجنة الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب محمد عبدالحميد هاشم، الأول: بشأن إنشاء كوبري خرساني بقرية كفر تيدا التابعة لمركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ، والثاني: بشأن إقامة سكك حديدية بمركزي سيدي سالم، والرياض – محافظة كفر الشيخ، والاقتراحين برغبة المقدمين من النائبة زينب السلايمى، الأول: بشأن إحلال وتجديد كوبري الجوايدة على ترعة الرمادي- مركز اسنا- محافظة الأقصر، والثاني: بشأن إنشاء كوبري مشاة بمدخل قرية الطوناب- مركز اسنا- محافظة الأقصر.

كما يتناول الاجتماع مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب زكريا حسان، بشأن إنشاء كوبري مشاية يربط الطريق الزراعي الشرقي بمركز ساقلته محافظة سوهاج بالكتل السكنية التي تقع شرق ترعتي نجع حمادي والسلامونى، والاقتراح برغبة المقدم من النائب عبدالحكيم مسعود، بشأن تشغيل محطة سكة حديد قمن العروس – مركز الواسطى – محافظة بنى سويف، والاقتراح برغبة المقدم من النائب مجاهد نصار، بشأن إنشاء كوبري علوي للسيارات بشارع أحمد عرابي بحي غرب مدينة شبرا الخيمة – محافظة القليوبية.