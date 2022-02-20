لجنة المشروعات بمجلس النواب: مردود قانون المشروعات ضعيف على الأرض

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إنه رغم صدور اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة 152 لسنة 2020 إلا أن المردود ضعيف حتى الآن فى كافة المحافظات.

جاء ذلك خلال مناقشة فض التشابك بين قانون المحال العامة والمشروعات الصغيرة بمحافظة بنى سويف.

وقال بلال حبش نائب محافظ بنى سويف:" لدينا استراتيجية متكاملة للنهوض بالمشروعات الصغيرة، وذلك من خلال استغلال كل الإمكانيات المتاحة لكل قرية، فلدينا مشروعات صغير سياحية وصناعة واتصالات ودائما يتم التنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة والمنطقة الصناعية ببنى سويف والتى تصل مساحتها 70 فدان ونسبة التسكين بها تتجاوز 77%".

وتابع: "هناك مصانع متعثرة وأن المحافظة باعتبارها أكبر المحافظات إنتاجًا للمواد العطرية فقد صدر قرار رئيس الوزراء بإنشاء المدينة للنباتات العطرية، حيث لدينا خطة بالتسبيق مع من يرغبون بالعمل بتلك الصناعة.

وأكد حبشى، أن ظاهرة عربات الطعام المتنقلة غير موجودة فى المحافظة،وأنه تم طرح 10 عربات طعام متنقل تقدم لهم 430 فرد تم اختيار الانسب لفكرة المشروع لتنفيذه.

وأوصت اللجنة، جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمتابعة مدى تنفيذ المحافظين للمنشور الدورى الصادر من وزارة التنمية المحلية بإيفاد مناديب ممثلين من 22 جهة لمكاتب المشروعات الصغيرة بالمحافظات وذلك لتفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020، فعلى الرغم من صدور المنشور فلم تقم أى محافظة بإرسال مناديب، وذلك لحصر الجهات التى لم ترسل وإعداد تقرير وإرساله لرئيس مجلس الوزراء.