شكرا لقرائتكم خبر عن "خارجية النواب" توصى بإجراء زيارات خارجية.. والعاصمة الإدارية فى المقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بإجراء زيارات خارجية خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال اجتماعها الثاني اليوم الأحد.

واقترح نواب اللجنة، أن تكون الزيارات الخارجية لعدد من الأماكن فى مقدمتها العاصمة الإدارية ومسار العائلة المقدسة ومطار القاهرة.

ودعا النائب طارق الخولى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تكون أولي زيارات اللجنة العاصمة الإدارية، للتعرف على العاصمة الإدارية على أرض الواقع بشكل أقوي، كما دعا إجراء زيارات لمكاتب التصديقات بالمحافظات".

وبشأن مكاتب التصديقات، قال طارق الخولي، إن هناك مجهودات كبيرة تتم بشكل كبير من الزملاء النواب لكن نحن ليس أمامنا خريطة بشأن مكاتب التصديقات بجمهورية مصر".

وتابع :"ليس لدينا تقدير موقف ومستندات قانونية من المحافظين، ولذلك يجب أن نخاطب المحافظين بشكل رسمى وردودهم ثم ندرسها لبناء وجهة نظر متكاملة بشأن مكاتب التصديقات" مضيفا :" نحن أيضا فى حاجة لإجراء زيارات ميدانية لهذه المكاتب".

فيما اقترحت النائبة شيماء حلاوة أن يتم زيارة مطار القاهرة للوقوف على حركة المطار بشكل أكبر وكيفية تعامل المسافرين سواء من السياحة أو المصريين عبر المطار.

بينما اقترح النائب محمد عزت عرفات أن يتم زيارة مسار العائلة المقدسة".