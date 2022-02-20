شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل النواب" تناقش طلبات رفع كفاءة الطرق وإنشاء الكبارى بمحافظة البحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب: بتوجيهات من القيادة السياسية، الدولة ممثلة فى وزارت التخطيط والنقل والمالية لن تبخل على أيا من مشروعات الطرق والكبارى التى يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة اليوم، والذى شهد مناقشة عددا من طلبات الإحاطة الموجهة للحكومة بنطاق محافظة البحيرة والتى تضمنت رفع كفاءة عدد من الطرق وإنشاء كبارى مشاة وغيرها.

وتابع قرقر: ما كنا نطمح به فى السابق بتوفير بضعة ملايين لتنفيذ مشروعات طرق أصبحت الآن طلباتنا بالمليارات ويتم تلبيتها، مشيرا إلى أن مشروع حياة كريمة أحدث نقلة كبيرة فى حياة المواطنين من خلال تحسين كافة الخدمات فى القرى المحرومة.

وأشار وكيل لجنة النقل بالبرلمان، إلى أن الحكومة حريصة على فض التشابكات بين الجهات المختلفة لتسليم الأراضى للجهات التى تحتاج إليها فى تنفيذ مشروعاتها وفى مقدمتها مشروعات الطرق.

واستشهد وحيد قرقر، بالتعديل المقدم من الحكومة فى شأن قانون الإصلاح الزراعى، والذى سيناقشه مجلس النواب فى جلسته العامة غدا الأثنين، ويتضمن تسهيلات فى الحصول على الأراضى اللازمة للمشروعات وإنهاء التشابكات التى كانت تعرقل أعمالها.

وشهد الاجتماع مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالسلام حجازى، بشأن إنشاء حواجز خرسانية على شريط كورنيش مدينة إيتاى البارود محافظة البحيرة بداية من شركة مياه الشرب، وحتى قرية التوفيقية، لتجنب الحوادث المتكررة فى تلك المنطقة.

من جانبه وجه وحيد قرقر، بالتنسيق بين محافظة البحيرة، ووزارة الرى لتحديد الأماكن التى يسمح فيها حرم الطريق بتنفيذ الحواجز الخرسانية دون الإخلال بقدرة وزارة الرى على تنفيذ أعمال التطهير اللازمة.

وطالب بسرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية لإنشاء تلك الحواجز على أن يتم نهو الأعمال فى خطة العام المالى المقبل 2022/2023.

وبشأن إنشاء كوبرى مشاة علوى على الطريق الزراعى (القاهرة / الإسكندرية) أمام قرى الأربعين والحكر والتلبنتى التابعة لمركز إيتاى البارود محافظة البحيرة، قررت لجنة النقل فى اجتماعها، برئاسة وحيد قرقر، تشكيل لجنة فنية من الهيئة العامة للطرق والكبارى بمشاركة أعضاء مجلس النواب عن محافظة البحيرة لتحديد أنسب الأماكن لإنشاء كبارى علوية بطول القطاع الواقع داخل المحافظة من الطريق الزراعي.

وشدد وحيد قرقر، على إدراج تلك الكبارى ضمن خطة إنشاء كبارى المشاة التى اعتمدتها هيئة الطرق والكباري.

كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة بشأن العيوب الفنية المتعددة فى أعمال الرصف التى يتم تنفيذها على طريق ايتاى البارود – أمليط - السوالم، بمركز إيتاى البارود، وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة، برئاسة النائب محمد زين الدين، عضو اللجنة، بمشاركة مسئولى وزارة الرى، وهيئة الطرق والكبارى، للمعاينة على أرض الواقع وكتابة تقرير وعرضه على اللجنة يتم فيه تحديد القطاعات التى تستوعب زيادة عرض الطريق ليصبح 7 أمتار، وكذلك أنسب الطرق للتعامل مع القطاعات التى لا يسمح حرم الطريق بها بالتوسعة.

وناقشت اللجنة طلب النائب أحمد العرجاوى، بشأن الحاجة لتكسية ورفع كفاءة طريق مصرف ساسون بمدينة أبو حمص بمحافظة البحيرة، واستغلاله كمحور مرورى وربطه بكوبرى مزلقان السكة الحديد.

وفى هذا الشأن، أعلن وحيد قرقر، تشكيل لجنة فنية من ممثلين وزارة الرى والهيئة العامة للطرق والكبارى، ومحافظة البحيرة، لمعاينة مسار المحور المقترح على المصرف وتحديد مدى إمكانية تنفيذه والاماكن التى تحتاج إلى أعمال حماية لتنفيذ المحور، على أن يتم موافاة اللجنة بالنتائج.

وشهدت اللجنة أيضا مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام الجاهل، بشأن عدم صرف تعويضات عن الممتلكات والمزروعات والتى تم إزالتها من قبل هيئة الطرق والكبارى على طريقي: محور الليثى بمركز المحمودية، وطريق الصيرفى بمدينة رشيد.

من جانبه أوصى وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بسرعة صرف قيمة التعويضات المطلوبة نظير نزع الملكية خلال أسبوع.

كما وجه وحيد قرقر، خلال رئاسته اجتماع لجنة النقل اليوم، بعمل دراسة لاحتياجات الطريق الدولى الساحلى، على أن يتم إدراجها ضمن مبادرة حياة كريمة.