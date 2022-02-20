شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" تطالب بخطة لتكريك مرسى الصيادين بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الزراعة بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمد عبد الله زين الدين، الأول بشأن البدء في تنفيذ أعمال تعميق وتطهير وإزالة الرمال بحوض ميناء الصيد بالمعدية مركز إدكو - محافظة البحيرة، والثاني بشأن إيجاد حلول فورية لكيفية معالجة أخطاء الترسيب في مشروع مرسى الصيادين بإدكو (جونة التراكى) محافظة البحيرة.

ومن جانبه، طالب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بإعداد مذكرة وعرضها على اللجنة بشأن خطة التكريك لحين شراء الكراكة التي ستتواجد بشكل مستمر في موقع العمل، مقترحا دراسة إمكانية شراء الكراكة من الموازنة الحالية في حال وجود وفرة وعدم الانتظار للموازنة الجديدة.

ومن جانبه أكد صلاح مصيلحي، رئيس هيئة الثروة السمكية، أنه كانت هناك العديد من الإشكاليات بسبب العروض المقدمة من الشركات، معلنا أنه بعد إزالة كافة العقبات سيتم بدء العمل الأسبوع المقبل.

ومن جانبه أيضا، أكد إبراهيم الدسوقي، مدير عام حماية الشواطئ بوزارة الري، أنه تمت الموافقة على المشروع الخاص بمرسى الصيادين بعد دراسته باعتباره مشروع قومي، وتم وضع بعض الضوابط للتأكد من عدم وجود أي أضرار.

وأشار، إلى أن الأمر متوقف على موافقة جهة التنفيذ على بدء العمل وهي محافظة البحيرة مركز إدكو بشرط إخطار جهاز حماية الشواطئ ليتم الرفع المساحي، مؤكدا على ضرورة التكريك بشكل دوري لمنع الترسيب والنحر.

وفى ذات السياق، أكد اللواء محمد بدر، سكرتير عام مساعد محافظة البحيرة، أنه ظهرت بعض الأخطاء أثناء التنفيذ وتم التنسيق مع الشركة المنفذة لإزالة كافة العقبات.