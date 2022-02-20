شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة النواب" تطلب بيانا بنسب تنفيذ المشروعات الاستثمارية فى محافظة سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمعت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، خلال اجتماعها مساء اليوم، لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة التى وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021/2022، فيما يخص محافظتى سوهاج وقنا.

واستعرض الدكتور فخرى الفقى، توصية اللجنة الصادرة بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021/2022، ومنها توصية محافظة سوهاج، وهى 50 مليون جنيه دعمًا إضافيًا للباب السادس (شراء أصول غير مالية) لموازنة ديوان عام محافظة سوهاج.

ورد ممثل محافظة سوهاج، موضحا أنه كان من المفترض توجيه هذا المبلغ المقدر بمبلغ 50 مليون جنيه لإنشاء كوبرى الخازندارية على النيل، والذى سوف يربط بين قرية الخازندارية ومدينة طهطا.

وطلب النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، من ممثل محافظة سوهاج توضيح نسب تنفيذ المشروعات الاستثمارية بالمحافظة، وموقف قرض البنك الدولى المخصص لمحافظة سوهاج من تنفيذ المشروعات، والخطاب الوارد من وزارة التخطيط والخاص بتنفيذ مشروع كوبرى الخازندارية.

كما طلب سالم، بيان بالطلبات المقدمة من الأعضاء إلى وزارة التخطيط والخاصة بتنفيذ بعض المشروعات والواردة إلى المحافظة ولم يتم الرد عليها.

ورد ممثل محافظة سوهاج، بأن المخصص للمشروعات الاستثمارية يبلغ نحو 287 مليون جنيه، تم تنفيذ وصرف 240 مليون حتى 31/12/2021، ومتبقى حوالى 40 مليون جنيه، وأن قرض البنك الدولى المخصص لمحافظة سوهاج يقدر بنحو 600 مليون جنيه، تم إتاحة 300 مليون جنيه منه للمحافظة، وتم صرف 250 مليون جنيه من المتاح حتى 31/12/2021، وسيتم الانتهاء من صرف الـ50 مليون جنيه المتبقية خلال هذا الأسبوع، وبالتالى سيتم طلب 300 مليون جنيه الأخرى لاستكمال التنفيذ.

وأشار إلى أنه تم ورود خطاب من وزارة التخطيط إلى محافظة سوهاج يفيد أنه يمكن تنفيذ مشروع كوبرى الخازندارية، وأن هناك ملف لكل نائب بالمحافظة به جميع الطلبات المقدمة منهم، وسيتم موافاتهم بالردود على طلباتهم.

وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إنه يتضح مما سبق أن كفاءة التنفيذ للمشروعات الاستثمارية بمحافظة سوهاج تقدر بحوالى 80%، ورد سليم إبراهيم _ ممثل وزارة التخطيط، بأن المعتمد لمحافظة سوهاج 2.43 مليار جنيه، والمخصص منها للباب السادس 843 مليون جنيه، ومعدلات التنفيذ للمشروعات الاستثمارية (الباب السادس) تقدر بنحو 240 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ تقدر بحوالى 35%.

فيما قال النائب مصطفى سالم: هناك مشروعات كثيرة فى محافظة سوهاج تحتاج هذه الاعتمادات، وطلبات الأعضاء التى تقدموا بها والخاصة بالمشروعات الاستثمارية لم يتم الاستجابة لها، ويجب موافاة اللجنة خلال 48 ساعة ببيان تفصيلى عن جميع الطلبات المقدمة من النواب الخاصة بالمشروعات المقدمة إلى وزارة التخطيط، وماذا تم فيها؟.

ورد ممثل وزارة التخطيط، بأنه من الواضح أن القدرة التنفيذية للمحافظة ضعيفة، فلماذا تطلب المحافظة مليار جنيه إضافى فى العام المالى القادم؟

ورد اللواء ضياء الدين إبراهيم أبو العزم سكرتير عام مساعد محافظة سوهاج، بأن هناك سقف تمويلى محدد من قبل وزارة التخطيط حسب معدلات الزيادة السكانية بالمحافظة، وأن جميع الملاحظات التى أثارتها اللجنة فى هذا الاجتماع سيتم الرد عيها.

كما ناقشت لجنة الخطة والموازنة التوصية الخاصة بمحافظة قنا، وهى 50 مليون جنيه دعمًا إضافيًا للباب السادس (شراء أصول غير مالية) لموازنة ديوان عام محافظة قنا.

وقال الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، إنه تم موافقة مجلس النواب على دعم محافظة قنا بمبلغ 50 مليون جنيه يتم تخصيصها للمشروعات الاستثمارية، وتم إجراء عدد من التنسيقات مع وزارة التخطيط لإدراج هذه المشروعات ضمن منظومة التخطيط بالمحافظة.

وتابع: تم تحويل المبلغ المقدر بمبلغ 50 مليون جنيه دعمًا إضافيًا للمشروعات الاستثمارية بالمحافظة وذلك فى 17/1/2022، وتم تحويل هذا المبلغ إلى جهاز تمويل المشروعات بجنوب الصعيد لتنفيذ هذه المشروعات، وسيتم البدء فى تنفيذ هذه المشروعات بداية من شهر مارس القادم، وسيتم الانتهاء من تنفيذها فى شهر سبتمبر من العام الجاري.

ووجه رئيس اللجنة الشكر إلى محافظة قنا على جديتها واستفادتها من الدعم الإضافى المخصص لديوان عام المحافظة، وأشاد بالأداء الجيد فى الإنجاز.