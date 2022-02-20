"رياضة النواب" تطالب الالتزام بمعايير إنشاء المراكز الشباب

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وزارة الشباب بضرورة تفعيل المعايير الخاصة للخطة الإنشائية التى وضعتها الوزارة لاختيار مراكز الشباب سواء كانت متمثلة فى الكثافة السكانية أو عدد القرى التى يخدمها مركز الشباب والمسافة بين المركز وأقرب مركز شباب آخر تم تطويره وعدد الملاعب داخل مركز الشباب.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، الذى ترأسه النائب حسام غالى، وكيل اللجنة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بمشاكل مراكز الشباب، بحضور الدكتور أشرف البجرمى رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، وإيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب بوزارة الشباب والرياضة.

وناقشت اللجنة طلب الاحاطة المقدم من النائب عادل النجار بشأن إنشاء مبنى إدارى بمركز العجوزين بمركز دسوق محافظة كفر الشيخ، مشيرًا سيادته إلى أن مركز العجوزين يخدم أكثر من 25 ألف نسمة ولا يوجد به مركز شباب.

ورد الدكتور أشرف البجرمى رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، بأن مركز العجوزين بمركز دسوق مخصص له 4 قراريط و8 أسهم وتم إزالة المبنى القديم فى عام 2014 ويوجد مبنى صغير مكون من دورين على مساحة 60 مترا، مشيرا أيضًا إلى أن المركز تم ادراجه ضمن الخطة الاضافية الانشائية للعام المالى 2018 / 2019 وصرف مبلغ 10000 جنيه لرفع كفاءة المبنى وتركيب سلم حلزونى للدور الثانى، كما تم ادراجه مره ثانية ضمن الخطة الاضافية الانشائية للعام المالى 2019/2020 بمبلغ 30000 جنيه لاستكمال السور حول المبنى ويوجد بالمركز مساحة 112م مساحة المقر القديم تم ازالته، كما أوضح أن قرى مركز دسوق مدرجة ضمن المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة.

كما ناقشت اللجنة، طلب الاحاطة المقدم من النائب نشأت فؤاد عباس، بشأن تدهور أوضاع مراكز الشباب بدائرة طهطا- طما -جهينة محافظة سوهاج.

وطالب النائب حسام غالى، وكيل اللجنة والذى ترأس الاجتماع بتشكيل لجنة من الوزارة لمعاينة مراكز الشباب محل طلب الإحاطة وحصر احتياجاتها على أرض الواقع حتى يتم إدراجها فى الخطة الاستثمارية.

وأوصت اللجنة وزارة الشباب بضرورة التنسيق بين الخطة الاستثمارية لتطوير مراكز الشباب سواء كانت مركزية أو محلية ومبادرة حياة كريمة لتطوير مراكز الشباب.