شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة النواب" تطالب وزارة الشباب بإنشاء ملعب كرة قدم بمركز الحامول كفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب حسام غالي وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الوزارة عليها الالتزام بالخطة الموضوعة سلفا لإنشاء ملعب قانوني لكرة القدم لمركز شباب كوم الحجر بمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ وأن الملعب مدرج بخطة 21 -22.

وطالب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الوزارة بضرورة الالتزام بالخطة الصادرة منها للمشروعات الشبابية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة النائب حسام غالي، لمناقشة طلب احاطة مقدم من النائبة هدي الطباري بشان انشاء وتنجيل ملعب وسور وغرف لخلع الملابس بمركز شباب كوم حجر.

ومن جانبه، أكد عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ أن المركز مقام على مساحة 3 فدان و6 قيراط وان المركز مدرج بخطة هذا العام لإنشاء ملعب قانوني وأنه تم رفع كفاءة المبنى الإداري الخاص بالمركز وتم صرف أكثر من 40 ألف جنيه لهذا الغرض.

وأضاف محروس أنه تم تطوير ورفع كفاءة 150 مركز شباب علي مستوي المحافظة من إجمالي 244 مركز شباب.