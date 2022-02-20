شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التنظيم والإدارة عن حقوق الإنسان بـ"الخدمة المدنية": يرسخ لتدريب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، يؤكد علي المبادئ الراسخة لحقوق الإنسان، فضلا عن الاهتمام بالشباب وتدريبه من خلال نص تشريعي لأول مره وصدر بموجبه قرار وزارى.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، لمتابعة دورات وبرامج تدريب العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة وتثقيفهم في مجال حقوق الإنسان، وذلك طبقا للمحور الرابع من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما تستقبل لجنة الدفاع والأمن القومي اللواءعمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، حول أعمال وآفاق التنمية التي تتم داخل المحافظة لارتباطها بالأمن القومي.

وأضاف "الشيخ" علي الحقوق التي منحها القانون للمرأه العاملة وبعض الفئات بالقطاع الحكومي، حيث أقر منحها 4 شهور إجازه الوضع بأجر كامل، فضلا عن خفض ساعات العمل بواقع ساعة يوميا لأربع فئات منها ذوي الإعاقة والمرأة الحامل بداية من الشهر السادس.

وتابع "الشيخ" أن القانون نظم الإجازات الخاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة، فضلا عن التأكيد علي حق الموظف في التدريب، مشيرا إلى الفخر بإمتلاك مصر مركز لتقييم القدرات مميكن بلا تدخل بشرى والذى حظى بإشادة كبيرة.

ونوه رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إلى أن المركز قام بتقييم نحو 69 ألف موظف من خلال مركز تقييم القدرات حتي الآن.