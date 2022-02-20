شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يستقبل نظيره الكازخستانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اليوم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بمقرالمجلس اليوم، الوفد البرلمانى لجمهورية كازاخستان، برئاسة الدكتور مولين اشيمبايف رئيس مجلس الشيوخ الكازخستاتى.

ورحب المستشار عبد الرازق بالضيوف، مؤكداً عميق تقديره لتلبيتهم دعوته لزيارة مصر، مشددا على عمق العلاقة بين البلدين الصديقين، وتقديره لكل ما يدعم توطيد أواصر العلاقات بينهماعلى كافة المستويات برلمانياً واقتصادياً وسياسياً، لافتاً إلي أن كل خطوة من خطوات التقارب بين البلدين الصديقين تعبر بصدق عن نظرة القيادة السياسية فيهما لتطوير هذه العلاقة والوصول بها لأفضل الدرجات.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس الشيوخ الكازاخستانى عن سعادته بالزيارة. مقدماً شكره وامتنانه لمصر قيادة وشعبا

وكذلك للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق على حفاوة الاستقبال، ومعرباً عن تطلعه بأن تأتى هذه الزيارة بثمارها وتحقق تطويرا للعلاقات بين الدولتين الصديقتين برلمانيا وتجارياً وسياحياً، لافتاً إلى أن كازخستان تنتج كميات كبيرة من القمح و مستعدة لتوريد القمح لمصر، ومشيراً إلى عودة السياحة الكازاخستانية لمصر بدءًا من مارس القادم.

كما أعرب (مولين) عن تطلع بلاده للاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في مواجهة الارهاب مشيداً بما تشهده مصر من تطور على مختلف المجالات بقيادة الرئيس السيسي.

وفى نهاية اللقاء، وجه رئيس مجلس الشيوخ الكازاخستاني للمستشار "عبدالرازق "الدعوة لحضور مؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية والذي سيعقد في بلاده سبتمبر القادم.

كما وجه دعوة أخرى للمستشار عبدالرازق لزيارة مجلس الشيوخ الكازخستاني رداً على زيارته، وهو ما رحب به رئيس مجلس الشيوخ المصرى معرباَ عن أمله في أن يتم ذلك في أقرب وقت.

حضر اللقاء المستشار بهاء الدين ابو شقة والنائبة فيبى فوزى وكيلا مجلس الشيوخ والنائب الدكتور يوسف عامر رئيس اللجنة الدينية والأوقاف والمستشار محمود اسماعيل عتمان امين عام المجلس . والسفير عمرو عبد الوارث نائب مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.