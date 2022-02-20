شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "حقوق إنسان النواب" يؤكد أهمية تدريب الموظفين على حسن التعامل مع المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بضرورة التدريب المتواصل للموظفين على حسن التعامل مع المواطن، مشيرا إلى أن تعامل بعض الموظفين مع المواطن لايرتقى للمستوى المطلوب.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، لمتابعة دورات وبرامج تدريب العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة وتثقيفهم في مجال حقوق الإنسان، وذلك طبقا للمحور الرابع من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بحضور الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

كما أكد أبو العلا، على أهمية تركيب كاميرات مراقبة في الأماكن والمصالح الحكومية التي تشهد احتكاك بين الموظفين والجمهور بشكل مباشر، مشير إلى أن ذلك يعد فى إطار الشفافية والحوكمة فى الإدارة.

وآشار وكيل لجنة حقوق الانسان، إلى ضرورة حل مشكلات حملة الماجستير والدكتوراه، والعمل على الاستفادة منهم بأجهزة الدولة، وعدم التعامل معهم بنفس الضوابط والقواعد الحالية في العمل، نظرا لأنهم تعبوا وتحملوا صعاب كثيرة، متسائلا عن مدى الالتزام بقرار تعيين أوائل الخريجين .

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، أن هناك عدد من الجهات تعانى من العجز في العاملين، مثل مندوبى الضرائب والمعلمين والامن في المدارس ومندوبى الصيانات، مشددا على ضرورة سد احتياجات تلك الجهات من العمالة.