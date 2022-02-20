شكرا لقرائتكم خبر عن "طاقة النواب" توصى باجتماع ثلاثى لحل أزمة توصيل الغاز لمدينة قنا الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، بعقد اجتماع الاسبوع القادم بين رئيس جهاز المجتمعات العمرانية ومسؤلو الغاز بقنا الجديدة والنائب محمد الجبلاوي مقدم طلب الإحاطة، حول المخطط الجديد للمدينة وحل ازمة توصيل الغاز لمدينة قنا الجديدة، يعقبه اجتماع الأسبوع الذي يليه باللجنة للوقوف علي النتائج.

جاء ذلك في ضوء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي، بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعي لمدينة قنا الجديدة والتي تم إنشاؤها بالقرار الجمهوري رقم 197 لسنة 2000.

وقال "الجبلاوي" إنه في ظل التحديات بتوصيل جميع المرافق إلي القري والمدن إلا أن المدن الجديدة لم يصل إليها الغاز، موضحا أنه كان هناك مقايسة للمنطقة عام 2019 وحتي الآن لم نجد أي بادرة لتوصيل الغاز، مشددا بضرورة حلول واضحة لتوصيله.

من جانبه أعرب المهندس حسام عوض الله رئيس اللجنة، عن غضبه من عدم حضور رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، قائلا: "لجنة الطاقة بمجلس النواب عندما تستدعي أي مسؤول لابد من حضوره وإلا سيكون هناك خطابات من اللجنة لرئيس المجلس حول عدم حضور المسئولين".

بدوره، قال رضوان عبد الرشيد رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، إن هناك مخططات جادة للمدينة وعلي رأسها أن هناك حماية من إخطار السيول وهو ما لمسناه مؤخرا، موضحا أن الجهاز قام بثلاث مقايسات في أوقات مختلفة، طالبا بعمل مقايسة ودراسة جديدة للمنطقة.

وأوضح المسؤول عن توصيل الغاز للمدينة، المراسلات انسب رد علي هذا الأمر، موضحا أنهم لن يستلموا أي خطاب أو موافاة من الجهاز حول مقايسة جديدة عام 2020، موضحا أن التكلفة تتحملها هيئة المجتمعات العمرانية وليس شركة الغاز.

وأفاد النائب احمد رشاد أن مدينة سوهاج الجديدة تعاني أيضا من عدم توصيل مرفق الغاز لها، طالبا بالموافقة على الاعتماد المالي للمدينة سوهاج للانتهاء من الإجراءات.

وعلق النائب عمرو القطامي أن الأهالي بمنطقة اكتوبر تعاني أيضا من عدم توصيل الغاز، مشددا علي دور هيئة المجتمعات العمرانية في حلول هذه الازمات من خلال توفير الاعتماد المالي، متسائلا: إزاى مدينة كاملة لم يصل إليها الغاز .