انطلاق الدراسة في المعهد العالي لتكنولوجيا النقل (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلن المعهد العالي لتكنولوجيا النقل بوردان، بدء الدراسة في الترم الثاني للعام الدراسي 2021-2022.

وبدأ اليوم الدراسى بإجراء طابور التعليم المجمع ، توجه الطلاب إلى المحاضرات الدراسية بالقاعات الدراسية والورش والمعامل ،

وعقد المهندس طه رجب مدير المعهد، لقاء مجمع بالطلاب، مؤكدًا أنه تم تطوير المعهد من معهد فني فوق متوسط مدة الدراسة به عامان، إلى معهد عال لتكنولوجيا النق بنظام (2+2) يمنح درجة البكالوريوس، كما نقل إليهم تهاني الفريق كامل الوزير وزير النقل على الفرصة التي تحققت لهم، وتوصيته لهم بضرورة بذل المزيد من الجهد لتحقيق مستوى متميز يحقق الكفاءة والفاعلية والنهوض بمرفق النقل المصري.

وأوضح رجب، أنه تم الانتهاء من تجهيز المرافق الدراسية من قاعات ومعامل وورش، كما تم إعداد مرافق الإقامة والإعاشة للطلاب الجدد، كما تم إعداد الخطط والجداول الدراسية واستقطاب هيئة التدريس، إضافة الى استقطاب طلاب الفرقة الثالثة (خريجي المعهد الفني فوق المتوسط لتكنولوجيا السكك الحديدية) بتخصصيها (الوحدات المتحركة، نظم الإشارات الكهربية).

وكانت وزارة التعليم العالي، وافقت على تحويل المعهد الفني فوق المتوسط لتكنولوجيا السكك الحديدية إلى المعهد العالي لتكنولوجيا النقل، وبدء الدراسة فيه، بحيث يمنح درجة البكالوريوس بنظام (2+2).

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