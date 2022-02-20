5 مصابين في حادثين منفصلين بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أصيب 5 أشخاص في حادثين مروريين منفصلين، مساء اليوم الأحد، بمركزين إداريين في محافظة الوادي الجديد.

تلقى مدير الأمن اللواء محمود فاروق إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالحادثين اللذين وقعا في مركزي الداخلة والفرافرة.

تبين اصطدام دراجة نارية بسيارة أجرة على الطريق الواصل بين قرية " الشيخ مفتاح " ومدينة بلاط.

وقد أسفر عن إصابة كل من أحمد هارون عبد السلام - 17 عامًا، محمد عشم الله سيد - 17 عامًا، شريف سعد أنور - 17 عامًا، بجروح وكدمات متفرقة بالجسد، وجرى نقلهم إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج.

كما تبين انقلاب سيارة ملاكي على طريق "الفرافرة - البحرية"، بمنطقة الكيلو 30 بالطريق.

وقد أسفر الحادث عن إصابة كل من أحمد محمد علي - 33 عامًا، بكسر في العمود الفقري وارتجاج بالمخ، وجرى تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي، محمد أحمد محمود عبد الغني - 43 عامًا، بجروح وكدمات متفرقة بالجسد، وجرى نقله إلى مستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج.​