وفد البعثة الأثرية الأمريكية يزور منزل رفاعة الطهطاوي بسوهاج (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

استقبلت الدكتورة فريدة سلام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا شمالي محافظة سوهاج، اليوم الأحد، وفدًا من أعضاء البعثة الأمريكية الخاصة بالتنقيب عن الآثار في منطقة عرابة أبيدوس الأثرية بالبلينا، وذلك لزيارة منزل رفاعة رافع الطهطاوي بشارع بورسعيد، والاطلاع على ما يحتويه من مقتنيات وصور تعود إلى أحد أهم رواد ورموز النهضة المصرية الحديثة.

ضم الوفد دكتور ماثيو آدمز والدكتورة وندي دويون، وقد رافقتهم الدكتورة أماني عبدالحميد المكلفة بمرافقة البعثة.

تفقد الوفد ميدان رفاعة الذي جرى تطويره حديثًا، وأصبح تحفة فنية وواجهة مشرفة ومظهر حضاري يفخر به أهالي طهطا، خاصة بعد وضع صورة رفاعة في الميدان.

كما زار الوفد مسجد سيدي أبو القاسم الأثري. وهو أحد أقدم المساجد في مدينة طهطا.