الأعلى للأمناء والمعلمين: متابعة يومية لتسليم كتب الفصل الدراسي الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلن عبدالرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والأباء والمعلمين، بدء التنسيق مع وزارة التربية والتعليم ، والمديريات التعليمية في المحافظات، مع انطلاق الفصل الدراسى الثاني، بهدف تخصيص مواعيد ووقت مناسب لاستقبال أولياء الأمور في المدارس لمن لديهم شكاوى والعمل على حلها.

وقال علام في بيان للمجلس اليوم الأحد، إنه تم التأكد من انتهاء جميع أنواع الصيانات البسيطة بالمدارس على مستوى جميع المحافظات قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني.

ويجري حاليًا التنسيق والعمل علي محاولة سد العجز في أعداد المعلمين ببعض الإدارات والمديريات عن طريق جهود المشاركة المجتميعة لحين إجراء الوزارة مسابقة تعيينات المعلمين وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد رئيس مجلس الأمناء، أن استعادة الثقة القائمة على الاحترام المتبادل بين ولى الأمر والمعلم والطالب، على رأس أولويات عمل المجلس الأعلى للأمناء والأباء والمعلمين، وذلك يتم بتخصيص وقت لمناقشة المشاكل وحلها بأسلوب حضاري، لوقف الممارسات الخاطئة بالتعدي على معلمين أو طلاب.

وأوضح أن اليوم الأول لانطلاق الفصل الدراسي الثاني، شهد إقبالًا كبيرًا من الحضور الطلابي، وهو مايعكس ثقة أولياء الأمور في الدور المهم والرئيسي للمعلم في تنمية شخصية الطالب ودعم التفاعل مع زملائه داخل الفصل، لتحقيق الاستفادة المطلوبة من العملية التعليمية.