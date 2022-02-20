صواريخ طهران تدعم الحوثي

على الرغم من نفي إيران الاتهام الموجه إليها بأنها تقدم دعما عسكريا لميليشيا الحوثي في اليمن، فإن دليلا جديدا ظهر حول كيفية تعاون الحوثيين مع داعميهم الرئيسيين في إيران، ويسلط ضوءا جديدا على النهج الذي توجه به طهران، بشكل فعال، أنشطتهم الإرهابية.

ويقول المحلل السياسي والباحث البريطاني كون كوفلن، أحد كبار زملاء معهد جيتستون الأمريكي ومحلل شؤون الدفاع بصحيفة «الديلي تليجراف» البريطانية، إن علاقات إيران مع الجماعة الإرهابية في اليمن أصبحت محل تدقيق متجدد بعدما شن الحوثيون سلسلة من الهجمات غير المبررة على الإمارات الشهر الماضي، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص، وإصابة 6 آخرين.

وأضاف «كوفلن»، في تحليل نشره معهد جيتستون، أن خبراء الأمن في المنطقة قالوا إن الحوثيين استخدموا صواريخ إيرانية الصنع في هجماتهم التي استهدفت مطار أبوظبي الدولي، ومنشأة نفطية رئيسية.