صواريخ طهران تدعم الحوثي

ويقول المحلل السياسي والباحث البريطاني كون كوفلن، أحد كبار زملاء معهد جيتستون الأمريكي ومحلل شؤون الدفاع بصحيفة «الديلي تليجراف» البريطانية، إن علاقات إيران مع الجماعة الإرهابية في اليمن أصبحت محل تدقيق متجدد بعدما شن الحوثيون سلسلة من الهجمات غير المبررة على الإمارات الشهر الماضي، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص، وإصابة 6 آخرين.
وأضاف «كوفلن»، في تحليل نشره معهد جيتستون، أن خبراء الأمن في المنطقة قالوا إن الحوثيين استخدموا صواريخ إيرانية الصنع في هجماتهم التي استهدفت مطار أبوظبي الدولي، ومنشأة نفطية رئيسية.
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