غموض حول الحرف Z على الدبابات الروسية المتجهة لأوكرانيا

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن الدبابات الروسية تتوجه إلى الحدود الأوكرانية الآن، وذلك بالتزامن مع سماع دوي انفجارات وقصف في منطقة شرق أوكرانيا خلال الوقت الجاري.
وأشارت ديلي ميل إلى أن هناك مجموعة بريطانية تعهدت بالمحاربة إلى جانب القوات البريطانية، واصفة هذه المجموعة بأنها ستحارب روسيا كالشياطين.
من جانبها أصدرت وزارة الدفاع الأوكرانية، منذ قليل بيان رسمي تكشف فيه جميع عمليات القصف التي تعرضت لها القوات المسلحة الأوكرانية على يد الجيش الروسي، مؤكدًة أنه تم اختراق جميع المواثيق الدولية ووقف إطلاق النار المتفق عليه باستخدام أسلحة تُجرمها اتفاقية مينسك الدولية.
وأفادت وزارة الدفاع الأوكرانية بأنه بحلول الساعة الحادية عشر من صباح اليوم الأحد بتوقيت أوكرانيا، أقدمت روسيا على20 عملية خرق لوقف إطلاق النار المتفق عليه، مشيرةً لاستخدام موسكو لأسلحة تمنعها اتفاقية مينسك التي وقعتها الأطراف المعنية في 18 عملية منهم.
وكشفت وزارة دفاع أوكرانيا جميع المواقع الأوكرانية التي استهدفتها القوات الروسية، وكذلك نشرت أسماء الأسلحة التي استخدمها الجيش الروسي في هجومه على أوكرانيا وكذلك التوقيتات.
أعلنت بيلاروسيا تمديد المناورات العسكرية الجارية مع روسيا بالتزامن مع تصاعد التوتر على الحدود مع أوكرانيا، وحديث دول غربية عن اعتزام موسكو غزو أوكرانيا. وأعلن وزير الدفاع البيلاروسي، فيكتور خرينين، اليوم الأحد، أن مينسك وموسكو ستواصلان الاختبارات المشتركة لقوات الاستجابة، بسبب النشاط العسكري قرب الحدود والتصعيد في منطقة دونباس، حسبما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية.
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