مصر: النيابة تأمر بالتحقيق في البلاغات المقدمة ضد إبراهيم عيسى

أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام في مصر باتخاذ إجراءات التحقيق في البلاغات التي قُدّمت إلى النيابة العامة ضدَّ الإعلامي إبراهيم عيسى، وأكد أن النيابةُ ستعلن لاحقا النتائج عما ستُسفر عنه التحقيقات.

يأتي ذلك في الوقت الذي طالب فيه عدد من الكتاب والمثقفين والمسؤولين في البرلمان بمحاكمة الإعلامي إبراهيم عيسى بعد أن وصل به الأمر إلى حد التشكيك في القرآن الكريم والسنة النبوية.

وكان عيسى قد أثار عاصفة من الغضب في الشارع المصري بعد إنكاره لمعجزة المعراج للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فضلا عن حديثه عن سيدات الصعيد والريف وأنهن كن يرتدين المايوه والملابس القصيرة وغيرها في فترة الستينات والسبعينات.