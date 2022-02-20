العراق.. تحديد موعد حسم الطعن بإعادة فتح باب الترشيح لمنصب الرئيس

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 فبراير 2022 07:20 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، عن تحديد موعد حسم الطعن بإعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.

وبحسب “الفرات نيوز”، كشف مصدر بأن “المحكمة الاتحادية حددت يوم الأربعاء المقبل موعداً لحسم دعوى الطعن بإعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية”.

ولم تعقد جلسة الـ7 من فبراير/ شباط الجاري، والتي كان من المقرر أن يصوت مجلس النواب خلالها على مرشحي رئاسة الجمهورية، وذلك تبعا لغياب الكتل السياسية، باستثناء تحالف يضم مجموعة نواب “مستقلين”، حيث أكد النائب الثاني لرئيس البرلمان، شاخوان عبد الله، عدم وجود توافق سياسي لحسم موضوع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

ويأتي ذلك بعد أن كانت المحكمة الاتحادية قد أعلنت عدم دستورية ترشيح القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، لمنصب رئاسة الجمهورية واستبعاده من الترشيح، بعدما أصدرت قراراً مسبقاً بإيقاف إجراءات ترشحه، في حين أصدرت رئاسة مجلس النواب قراراً بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ابتداء من 9 فبراير/ شباط الجاري ولمدة (3) أيام.